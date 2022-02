Dzeko riprende Insigne: al Napoli non basta un ottimo primo tempo, 1-1 con l'Inter

Il filo conduttore della gara pareggiata 1-1 da Napoli e Inter è uno soltanto. Il sogno. Lo Scudetto, senza grandi giri di parole, il double per i nerazzurri, la rincorsa a qualcosa che ogni anno è un'impronunciabile e impossibile chimera per gli azzurri. Però stavolta, che la Juventus rincorre, che il Milan è sempre iscritto al gran concerto, è un valzer aperto e senza un primo violino eletto. Lo racconta la sfida, lo certifica il finale. Il Napoli parte benissimo, gioca un ottimo primo tempo, passa in vantaggio con Insigne su rigore. Ma la ripresa è più di marca nerazzurra, con la doccia gelata del gol di Dzeko. E alla fine finisce così: 1-1, tutto aperto per lo scudetto.