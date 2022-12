Elmas non è partito con la squadra per la Turchia: il motivo

Eljif Elmas non è partito con la squadra per il ritiro in Turchia

Come riferito da Manuel Parlato di Sportitalia il giocatore, regolarmente convocato da Spalletti con i nomi ufficializzati oggi, raggiungerà i suoi compagni ad Antalya direttamente dalla Macedonia dove si trova in questo momento.