UFFICIALE - SSC Napoli, i convocati per il ritiro in Turchia: ci sono 6 Primavera

La SSC Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per il ritiro in Turchia.





Mattinata di allenamento per il Napoli all’SSC Konami Training Center. La SSC Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per il ritiro in Turchia.

I convocati per il Winter Football Series by Regnum:

IDASIAK Hubert

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

BARBA Benedetto

DI LORENZO Giovanni

HYSAJ Daniel

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ZEDADKA Karim