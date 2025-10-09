Estonia-Italia, ultime di formazione Sky: dubbi sugli esterni, Spinazzola può partire dal 1’

Meno due a Estonia-Italia, gara in programma sabato 11 ottobre alle 20:45 a Tallinn e valida per le qualificazioni ai Mondiali. Gennaro Gattuso - riferisce Sky Sport - conferma Donnarumma in porta e opta per una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco.

A centrocampo spazio a Tonali e Barella, mentre restano dubbi sugli esterni offensivi, complici le assenze di Politano e Zaccagni. Possibili soluzioni includono Spinazzola e Cambiaso, con le alternative Raspadori e il neo convocato Cambiaghi. Non è esclusa l’opzione Cristante per rinforzare la mediana. In attacco, confermata la coppia Kean-Retegui.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaso; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.