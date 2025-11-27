Prima pagina

Il Mattino: "Neres il tuttofare che fa impazzire i napoletani"
"L'attaccante azzurro leader dentro e fuori il campo".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina all'attaccante del Napoli David Neres, tra i protagonisti delle ultime due vittorie degli azzurri: "Neres il tuttofare che fa impazzire i napoletani. L'attaccante azzurro leader dentro e fuori il campo". In apertura l'attentato che ha spaventato la Casa Bianca: "Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati, un fermato". Di seguito la prima pagina integrale.