Inter, riunione “anti-crisi” nello spogliatoio: Marotta con Chivu e i giocatori

L'Inter è stata sconfitta 2-1 dall'Atletico Madrid nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, incassando la seconda sconfitta consecutiva nella competizione. I nerazzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni create e hanno ceduto nel finale.

A fine gara nello spogliatoio dell'Inter si è tenuta un confronto “anti-crisi” con il presidente Marotta e la dirigenza per analizzare le difficoltà della squadra. Come riferito da Prime Video, l'obiettivo di questo summit, se così si può definire, è di capire cosa stia avvenendo all'Inter.