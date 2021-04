Euro 2020, la UEFA pronta ad allargare la lista a 26: chance in più per Di Lorenzo

Importante notizia arrivata dall'Inghilterra ma che riguarda di fatto tutto l'Europeo e tutte le Nazionali. Il Times anticipa che l'Esecutivo della UEFA ha stabilito che sarà possibile per i commissari tecnici chiamare non più solo 23 giocatori ma ben 26 in rosa per la prossima kermesse. Una manna dal cielo per i ct, compreso Roberto Mancini. Possibilità in più, dunque, per Giovanni Di Lorenzo che potrebbe così centrare la convocazione. La concorrenza è folta con Lazzari e Calabria che hanno serie e concrete chance. Il terzino del Napoli dovrà dare il massimo in questo finale di stagione per potersi guadagnare un posto con la maglia della Nazionale.