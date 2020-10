Fabian non può rispondere alla convocazione della Spagna, ma Luis Enrique non lo sostituisce

Nuova assenza per Luis Enrique. Il commissario tecnico della Nazionale spagnola non avrà a disposizione Fabian Ruiz per l’amichevole contro il Portogallo e le gare di Nations League contro Svizzera e Ucraina. Il calciatore del Napoli è in quarantena come tutto il gruppo azzurro e non potrà aggregarsi con la rappresentativa del suo Paese. Come riporta Sport, l’ex tecnico della Roma e del Barcellona ha deciso di non chiamare nessun sostituito e ridurre la lista dei convocati dai 25 elementi iniziale a 24.