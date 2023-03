Fallo di mano di Di Lorenzo e rigore per l’Inghilterra: Kane lo trasforma e fa 2-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo senza storia tra Inghilterra e Italia, che si avvia alla conclusione con il doppio vantaggio inglese: stavolta Giovanni Di Lorenzo non è l'eroe che di solito sfreccia sulla fascia destra del Maradona di Napoli, anzi è proprio il terzino di Spalletti a causare il rigore poi realizzato da Kane con un vistoso tocco di mano in area di rigore. Donnarumma spiazzato dal dischetto, per l'Italia la serata si annuncia complicata.