Prima pagina Figuraccia Italia, Tuttosport: "Onta azzurra, 3-0! Meno male c'è Sinner"

Italia sconfitta nettamente. Gli azzurri di Luciano Spalletti vengono battuti 3-0 in Norvegia da Haaland e compagni nella prima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026 e vedono complicarsi e non poco il percorso verso la competizione. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Onta azzurra, 0-3 in Norvegia".