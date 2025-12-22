Prima pagina

Finale Supercoppa, Gazzetta dello Sport: "Super occasione"
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport dedica il taglio alto della sua edizione odierna alla finale di Supercoppa Napoli-Bologna, definita senza mezzi termini una “Super occasione”. Una notte che può diventare storia per il Bologna di Vincenzo Italiano, ma Antonio Conte è sttato chiaro nella conferenza della vigilia: "La storia ricorda i vincitori".