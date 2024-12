Fonseca esonerato, Tmw: "Del tutto sbagliato preferirlo a Conte, ma non è solo questo"

Il Milan ha esonerato Paulo Fonseca a soli sei mesi dalla chiamata, quando in estate si preferì il portoghese a profili come De Zerbi o lo stesso Antonio Conte. Della scelta della società rossonera ne ha parlato Tuttomercatoweb.com, di seguito un estratto dell'editoriale:

"A posteriori trovare qualcosa di positivo nell'avventura di Paulo Fonseca al Milan è praticamente impossibile. Non è solo una questione di scelta estiva completamente sbagliata, l'aver preferito il portoghese a Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi o Antonio Conte. Il problema è soprattutto il resto. Tutto ciò che è accaduto al Milan negli ultimi sei mesi.

Fonseca a maggior ragione perché scelta impopolare avrebbero avuto bisogno fin da subito di un sostegno che in questi mesi non s'è mai nemmeno intravisto. Tra un litigio e l'altro il portoghese a Milanello ha dovuto sperimentare tutti i ruoli: dal dirigente al magazziniere. Non ha mai attecchito nello spogliatoio, non ha mai avuto la credibilità necessaria per portare avanti le sue idee. Ma chi c'era alle sue spalle a dargli autorevolezza? Nessuno. Come nessuno domenica sera s'è presentato dinanzi ai microfoni per annunciare il suo esonero. Ha parlato solo Fonseca, allenatore esposto al pubblico ludibrio. Esonerato prima di una partita importante, ma poi comunque spedito alla mercé dei giornalisti nel post-gara. Quando tutti sapevano, tranne lui".