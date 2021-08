FORMAZIONI UFFICIALI - Wisla-Napoli: c'è Politano falso 9, chance per Zedadka e Machach

Diramate le formazioni ufficiali di Wisla Cracovia-Napoli, quarto test amichevole e secondo internazionale del pre-campionato della squadra di Spalletti. Il tecnico del Napoli lancia subito Ospina, non avendo Contini per una contrattura, dà una chance a Rrahmani in coppia con Koulibaly, con Malcuit e Mario Rui confermati ai lati. A centrocampo ancora Lobotka ed Elmas e poi da capire lo schieramento: con Zielinski probabilmente a ridosso di Zedadka, Politano e Machach con l'italiano in versione falso 9.

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdioui, Skvarka; Yeboah, Brown-Forbes, Mlynski. All. Gula

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Machach, Zielinski, Zedadka; Politano