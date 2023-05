FOTO - Lo Scudetto a Mondragone: "E' tutta azzurra, fatevene una ragione!"

Prosegue come ormai da settimane la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo) totalmente colorate d'azzurro

Prosegue come ormai da settimane la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo) totalmente colorate d'azzurro ed i relativi messaggi in merito alla conquista del terzo Scudetto. Qui vi proponiamo lo striscione affisso a Mondragone: "Mondragone è tutta azzurra, fatevene una ragione!"