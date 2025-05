Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan vista Coppa. Assist alla Juve"

"Milan vista Coppa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi parlando così della vittoria per 3-1 dei rossoneri contro il Bologna a San Siro nell'antipasto della finale di Coppa Italia. Decisivi i cambi nell'ultima mezz'ora del tecnico lusitano per il 3-1 finale: in gol per i felsinei Orsolini, poi Gimenez e Pulisic ribaltano tutto nei venti minuti conclusivi: grande protagonista Chukwueze che entra in tutti e tre i gol.

La corsa Champions - "Tudor, c'è la Lazio. Qui ci si gioca il quarto posto", scrive il quotidiano proiettandosi sul big match tra la Lazio e la Juventus. Attesi oltre 54mila spettatori allo stadio Olimpico per la sfida tra i biancocelesti e i bianconeri che potrebbe essere decisiva per la rincorsa Champions di entrambe.