FOTO - Lo Scudetto a Riviera di Chiaia: "Il Vesuvio non erutta, c'è solo un'esplosione..."

Prosegue come ormai da settimane la nostra panoramica di tutte le zone della città partenopea (e non solo) totalmente colorate d'azzurro. Quest'oggi vi proponiamo lo striscione esposto a Rivera di Chiaia: "Il Vesuvio non erutta, qui c'è solo un'esplosione, quella della ittà tuttà per il Napoli campione".