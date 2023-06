FOTO - "Non c’è vittoria senza memoria", la coreografia in Curva A in omaggio all'era ADL

Anche la Curva A ha salutato l'ingresso in campo dei campioni d'Italia con una splendida coreografia, prima del calcio d'inizio di Napoli-Sampdoria.

Anche la Curva A ha salutato l'ingresso in campo dei campioni d'Italia con una splendida coreografia, prima del calcio d'inizio di Napoli-Sampdoria. Dei mega stendardi a riprodurre un tifoso che scatta delle polaroid della recente storia azzurra nell'era De Laurentiis: da Gela del 2005 in Serie C fino allo Scudetto, passando dalle trasferte europee e quelle in Italia. A completare la coreografiauno striscione con la scritta "Non c’è vittoria senza memoria". Di seguito le immagini.