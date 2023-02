FOTO - "Terroni di m...." gli adesivi a Francoforte contro i napoletani: polizia in allerta

A Francoforte c'è grande attenzione da parte delle forze dell'ordine, per evitare scontri fra le tifoserie

Fonte: Tmw

TuttoNapoli.net

Fra i tifosi dell'Eintracht Francoforte e quelli del Napoli non scorre certo buon sangue, anche perché la tifoseria tedesca è gemellata con quella dell'Atalanta, storica rivale di quella del club azzurro, mentre i gruppi organizzati del Napoli sono vicini a quelli del Borussia Dortmund. A Francoforte c'è grande attenzione da parte delle forze dell'ordine, per evitare scontri fra le tifoserie. Intanto gli ultras dell'Eintracht hanno "accolto" i rivali del Napoli tappezzando la città con adesivi dai toni non proprio amichevoli.