Fu accostato al Napoli, ora Chevalier va al PSG: certo l'addio di Donnarumma

Il Paris Saint-Germain ha chiuso l’acquisto di Lucas Chevalier dal Lilla. Lo scrive Footmercato, sottolineando che la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sia ormai a un punto morto; per questo motivo la dirigenza parigina, guidata da Luis Campos, ha deciso di accelerare su un altro fronte, sorprendendo tutti per rapidità di azione.

Il portiere classe 2001, uno dei più promettenti del panorama francese, ha trovato un accordo quinquennale con i campioni d’Europa. Intesa raggiunta anche tra i due club di Ligue 1: secondo le ultime indiscrezioni, è stato definito un accordo verbale per un trasferimento da 40 milioni di euro, cifra che il PSG ha accettato pur di evitare un nuovo "caso Mbappé". L'idea, infatti, è quella di cedere subito l'azzurro per ricavarci qualcosa e non perderlo a zero come è stato con l'attaccante finito poi al Real Madrid.

Chevalier, reduce da ottime stagioni al Lille, avrà ora la delicata responsabilità di raccogliere l’eredità di Donnarumma, protagonista di un’ottima stagione. Il portiere italiano, valutato anch’egli 40 milioni, è nel mirino di Galatasaray, Chelsea, Manchester United e le solite squadre saudite. L’arrivo di Chevalier segna una svolta tecnica e simbolica: il PSG punta su un profilo giovane, francese e con prospettive di lungo termine. La rivoluzione dei Luis continua.