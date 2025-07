Raoul Bova pronto a denunciare Napoli e Ryanair: riutilizzato sui social suo audio privato

La vicenda del presunto tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti si arricchisce di nuovi sviluppi legali. Oltre all'inchiesta per tentata estorsione già aperta dalla Procura di Roma per la diffusione di audio privati dell’attore, Bova starebbe valutando azioni legali contro chi ha utilizzato o strumentalizzato quei contenuti sui social. Tra i bersagli principali ci sarebbero Ryanair e il Napoli, entrambi accusati di aver sfruttato frasi tratte dagli audio per fini pubblicitari o di intrattenimento.

Ryanair aveva pubblicato su X un post con la frase "dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti", parafrasando l’audio originale per promuovere la propria app. Anche il club di De Laurentiis avrebbe riutilizzato parte del messaggio vocale per un video TikTok dedicato all'arrivo di Kevin De Bruyne, neo-acquisto dei campioni d'Italia. L’attore considera queste operazioni una violazione della sua privacy e un utilizzo scorretto del suo contenuto personale. Se dovesse procedere per vie legali, si aprirebbe un delicato caso su satira, diritto d’autore e rispetto della sfera privata nel mondo digitale. A riferirlo è Repubblica.