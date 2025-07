Neres brilla a Dimaro: prima preparazione contiana per diventare protagonista

Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione e con la seconda amichevole, vinta per 2-0 contro il Catanzaro, si è concluso il ritiro di Dimaro. In attesa di quello di Castel di Sangro, inizio in programma per il 30 luglio, si è già vista una squadra con le gambe più sciolte rispetto alla prima uscita contro l'Arezzo. Soprattutto nella prima parte di gara, in cui è sceso in campo il Napoli "A" che potrebbe per larghi tratti essere la formazione che esordirà al Mapei il 23 agosto. Uno dei calciatori più in forma di questo ritiro è senza dubbio David Neres. Il brasiliano è stato inarrestabile sulla corsia di destra: dribbling, giocate e l'assist per il momentaneo 1-0 firmato da Raspadori. Incontenibile. Bello da vedere anche l'asse di destra con i ripetuti scambi con De Bruyne.

Rispetto alla passata stagione, il brasiliano stavolta sta svolgendo la preparazione di Antonio Conte dal primo giorno. Non solo: ha la possibilità di poter essere schierato sulla destra, dove può rientrare col sinistro ma anche andare sul fondo, come nella giocata vincente per Raspadori. La preparazione dall'inizio, quindi la possibilità di limitare i problemi fisici durante la stagione, e la posizione in campo, finalmente sulla sua fascia preferita, potrebbero alzare ulteriormente il suo livello e mettere in seria difficoltà Conte nelle scelte.

L'anno scorso a destra veniva schierato prevalentemente Politano. Poi arrivò la cessione di Kvaratskhelia a consegnare al brasiliano la fascia sinistra, venendo però frenato dagli infortuni proprio sul bello, quando sembrava addirittura poter prendersi il Napoli sulle spalle. Il Napoli in ogni caso interverrà per un altro esterno offensivo, ma Neres è chiamato a consacrarsi anche sul piano della continuità. Se Conte quest'anno dovesse prediligere anche un atteggiamento più offensivo in alcune partite, David Neres potrebbe essere davvero protagonista assoluto.