Prima pagina Elmas può tornare in Serie A, Tuttosport: "Cairo vuole riportarlo al Torino"

vedi letture

Juve tra nodi e tensioni: Vlahovic verso l’addio, scoppia il caso Weah Giornate agitate in casa Juve, come evidenziato dall’apertura odierna di Tuttosport: “Vlahovic per Allegri, caso Weah”. Il centravanti serbo sembra sempre più lontano da Torino, con il Milan che avrebbe avviato un dialogo e si sarebbe detto pronto ad attendere sviluppi. Una situazione che complica i piani di Allegri, stretto tra la volontà di trattenere il bomber e le esigenze di bilancio del club.

Torino, caccia alla terza ala: Oristanio o Elmas nel mirino

Sul fronte granata, Tuttosport titola: “Toro, e adesso Oristanio o Elmas”. Dopo gli arrivi di Ngonge e Aboukhlal (atteso oggi per le visite), il ds Vagnati punta a regalare a Baroni un ulteriore esterno offensivo. I contatti con Venezia e Lipsia sono in corso, anche se le trattative si stanno rivelando più lente del previsto. Nonostante lo scetticismo iniziale, il presidente Cairo sembra determinato a completare il mosaico, pur mancando ancora diverse pedine per definire la rosa.