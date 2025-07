Un Napoli che non bada a spese: il mercato per puntare sempre più in alto

Il Napoli campione d’Italia ha dato il via ad una campagna acquisti a dir poco ambiziosa, con l’obiettivo di consolidare la propria supremazia in Serie A e di competere ad alti livelli anche in Champions League. La società partenopea ha già investito molti milioni di euro nel corso della finestra estiva del calciomercato 2025, palesando una strategia precisa e orientata verso una crescita immediata ma strutturata. Le operazioni concluse confermano la volontà di rinforzare ogni reparto, puntando sia sull’esperienza internazionale sia sul talento dei giovani.

Tanti rinforzi per il Napoli scudettato

Il primo rinforzo è stato Marianucci, difensore proveniente dall’Empoli, acquistato per 9 milioni di euro. Si tratta di un investimento mirato su un profilo giovane, italiano, in grado di garantire intensità. Il suo inserimento nel gruppo permette di ampliare le rotazioni in una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti, ma senza abbassare la qualità.

La mossa più clamorosa è stata l’ingaggio di Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo la conclusione del suo contratto con il Manchester City. Pur non essendo stato necessario un esborso per il cartellino, l’operazione ha richiesto un investimento tra i 20 e i 25 milioni di euro tra commissioni, bonus alla firma e ingaggio. Il centrocampista belga porta con sé esperienza, visione di gioco e leadership: caratteristiche fondamentali per un gruppo che punta a fare il salto di qualità anche in ambito europeo.

La sua presenza rappresenta un segnale chiaro: il Napoli vuole competere con le big del Vecchio Continente e non si accontenta di un ruolo da semplice outsider. Lo si capisce anche dalle quote proposte dai siti di scommesse sportive online, dove il Napoli inizia ad assumere un ruolo di protagonista anche al di là dei confini tricolori. Un altro tassello importante è stato l’arrivo di Noa Lang dal PSV Eindhoven, costato 28 milioni più 2 di bonus. L’esterno offensivo olandese aggiunge velocità, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo, ovvero quelle qualità che si integrano perfettamente con le idee tattiche di Antonio Conte.

Le altre mosse sul mercato

Il reparto difensivo ha registrato l’arrivo di Beukema, centrale prelevato dal Bologna per una cifra pari a 31 milioni più eventuali bonus. Beukema è stato individuato come il profilo più affidabile per solidità, forza fisica e senso della posizione, con un rendimento costante già ampiamente dimostrato in Serie A.

Il progetto di rafforzamento, comunque, non si ferma qui. Il club prevede almeno altri due o tre innesti prima della chiusura ufficiale del mercato. Il Napoli si muove in anticipo e con decisione, consapevole che la profondità della rosa sarà un fattore determinante per affrontare una stagione lunga e impegnativa. In questo contesto la cessione di Victor Osimhen, per una cifra stimata attorno ai 75 milioni di euro, potrebbe liberare ulteriori risorse utili per concludere nuovi affari.

Tra le ipotesi in entrata c'è quella di un ulteriore esterno offensivo (ma non Ndoye, passato al Nottingham per una cifra fuori mercato), un vice-Di Lorenzo individuato inizialmente in Juanlu Sanchez e poi, probabilmente a fine mercato, anche un under come sesto centrocampista per completare il reparto mediano.