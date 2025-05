Futuro Conte, l'attesa aumenta la possibilità di permanenza a Napoli?

Nel pomeriggio c'è stato l'incontro per il futuro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Dal colloquio tra le parti non si è arrivati ad una scelta definitiva, ma un rinvio per delle ulteriori riflessioni. E questa scelta fa capire quanto sia complicato ad oggi lasciare la piazza azzurra, non solo per il grandissimo affetto ricevuto in tutta questa stagione, ma soprattuto per le ambizioni importanti che la società sta mettendo sul piatto giorno dopo giorno e le risorse importanti che potrà spendere sul mercato.

Insomma, ad oggi buttarsi in una nuova possibile avventura per Antonio Conte potrebbe anche una scelta rischiosa per la sua grande carriera. Ad arricchire il piatto ricco messo a disposzione del Napoli anche il nome di un assoluto fuoriclasse come Kevin De Bruyne, quasi annunciato proprio dal presidente del Napoli. Queste ulteriori riflessioni da parte del mister di Lecce mettono dei grandi punti interrogativi anche a chi fino ad oggi ha dato per scontato il futuro di Conte lontano da Napoli. Già nelle prossime ore ci saranno sicuramente delle novità, al momento nulla è deciso.