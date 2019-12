Galà del calcio, ecco la top 11: c'è Koulibaly, out gli altri azzurri candidati

Terminata la serata del Gran Galà del Calcio AIC, con i migliori giocatori della scorsa stagione che sono stati premiati, assemblando cosi la top 11. C'è Kalidou Koulibaly, mentre tra i giocatori eletti non ci sono gli azzurri Zielinski e Fabian, entrambi nella lista dei papabili per il centrocampo. Out anche l'azzurro Di Lorenzo, nella scosa stagione all'Empoli. Premiato come miglior allenatore Gasperini, mentre come miglior giocatore Cristiano Ronaldo.

Ecco la top 11: Handanovic; Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Kolarov; Ilicic, Pjanic, Barella; Quagliarella, Zapata, Cristiano Ronaldo.

Tutti i premi di stasera:

Miglior undici femminile: Giuliani; Guagni, Gama, Salvai, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Giacinti, Mauro, Bonansea.

Miglior calciatrice: Manuela Giugliano.

Miglior gol: Quagliarella contro il Napoli, Thaisa contro la Juventus.

Miglior allenatore: Gian Piero Gasperini.

Miglior squadra: Atalanta.