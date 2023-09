Garcia e la notizia su Natan che pochi sospettavano

Intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia ha spiegato perché Natan non ha ancora debuttato

Intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia ha spiegato perché Natan non ha ancora debuttato: "Abbiamo fatto un lavoro preciso per lui, personalizzato, il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l'abbiamo messo a fuoco lavorando. E' arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo, ma siete fissati su Natan (ride, ndr)".

Garcia ha dunque svelato di un problema al ginocchio che non era emerso dato che il brasiliano si era sì infortunato ad aprile ma era rientrato anche in campo e aveva giocato in Brasile così come pochi minuti nelle amichevoli di Castel di Sangro.