Dal problema al cuore all'infortunio ai legamenti: il giovane Natan ha già battuto la sfortuna

E' Natan de Souza il difensore balzato in pole position per raccogliere l'eredità di Kim al Napoli. Si tratta di un difensore classe 2001 di piede mancino in forza al Red Bull Bragantino. Non conosciamo molto di lui, se non che già nel 2021 era stato seguito dal Barcellona e lo scorso anno dalla Roma. E che in passato è stato fermo per 60 giorni a causa di un problema al cuore: alcune alterazioni cardiologiche avevano indotto il suo club a lasciarlo fuori due mesi nel marzo del 2022.

Inoltre nell'ultima stagione, più precisamente lo scorso 13 aprile, l'ex Flamengo si era infortunato contro il Palmeiras, riportando una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro, il suo piede forte. Un problema che ha impiegato meno di due mesi a smaltire. Il giocatore è rientrato in campo il 9 luglio contro il San Paolo ed è stato titolare nelle ultime cinque partite. L'infortunio è acqua passata.