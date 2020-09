Gattuso con 7 cambi nella ripresa: ecco il tridente Insigne, Osimhen, Mertens

Per Rino Gattuso sette cambi nella ripresa del test amichevole contro il Pescara al San Paolo (sull'1-0 al 45', qui per il live). Il tecnico del Napoli ha lanciato una nuova linea difensiva, davanti ad Ospina, lo stesso centrocampo mentre in attacco Mertens ed Insigne affiancano nel tridente Osimhen, confermato. Out Elmas, inizialmente tra i convocati, ma che non è presente al San Paolo, probabilmente per qualche problema fisico dell'ultimo momento.

NAPOLI 2° TEMPO (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne