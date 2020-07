Gattuso concede un premio alla squadra: giorno di riposo dovuto alla vittoria sul Genoa

Se il Napoli non avesse conquistato i tre punti a Genova, probabilmente Rino Gattuso non avrebbe concesso un giorno per rifiatare alla squadra. Battendo il Genoa, invece, i calciatori si sono guadagnati, come premio, un giorno di riposo. A riportarlo è Sky Sport, che ricorda come la ripresa degli allenamenti è fissata ovviamente per domani, in vista del match di domenica con il Milan.