Gattuso fiuta l'occasione: con la Samp il Napoli può portarsi a -2 dall'Europa

L'occasione è di quelle importanti. Dopo le vittorie su Lazio e Juventus, il Napoli questa sera ha il compito di dare continuità ai risultati, confermare di aver svoltato e sfruttare il turno di campionato per rubare punti alle concorrenti che hanno tutte frenato, non andando oltre i pareggi, confermando la fase di campionato molto complessa per tutti. Con tre punti il Napoli, nonostante sia reduce da un fallimento tecnico che ha portato al cambio in panchina e mesi di cambiamenti e di assestamento con Gattuso, può portarsi a -2 dalla zona europea, quel sesto posto occupato da Cagliari, Milan e Parma. Con le frenate brusche di Roma ed Atalanta, anche il quarto posto si avvicinerebbe a -9 in caso di vittoria. Non proprio pochi, ma non sarebbero neanche tantissimi considerando la burrasca affrontata dal Napoli, i 48 punti ancora in palio da domani in poi ed un calendario con Lecce, Cagliari, Brescia e Torino per continuare a spingere.

Ne è consapevole anche Rino Gattuso. "Per noi è fondamentale ed ho detto ai giocatori per la prima volta di vedere anche la classifica - ha detto il tecnico in conferenza stampa - se riusciamo a vincere diventa importante per come s'è messa la classifica". Testa però solo alla partita, visto che la Sampdoria con Ranieri è difficile da scardinare per tutti: "La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è nelle prime posizioni, è prima per meno gol subiti, sarà una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochissimi spazi. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore, ho paura che può incartarmela e l'ho detto anche ai giocatori". Gattuso per questo dovrebbe affidarsi a gran parte della squadra vista nell'ultima gara: recupera Mertens, Allan e Koulibaly per la panchina, ma perde Fabian per l'influenza, probabilmente anche Demme e riflette sull'impiego di Maksimovic in coppia con Manolas, ma resta favorita la linea con Di Lorenzo centrale ed Hysaj a destra. In mediana Lobotka esordirà da titolare in campionato nel terzetto con Elmas (se Demme non dovesse recuperare) e Zielinski mentre in attacco solito tridente Callejon, Milik ed Insigne.