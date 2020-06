Gazzetta ammette: "Un giorno di riposo in più un bel vantaggio di questi tempi per la Juve"

Mercoledì sera il Napoli e la Juventus si giocheranno il primo trofeo della stagione, quando scenderanno in campo all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. Gli azzurri dopo aver battuto l'Inter, i bianconeri un giorno prima il Milan. E questi ultimi avranno un giorno in più di riposo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online:

"A proposito di gambe e fiato aldilà dei valori tecnici delle due squadre la Juve si avvia alla finale di Coppa Italia con un piccolo ma prezioso vantaggio: il giorno in più di riposo. Dopo mesi di non calcio, con i giocatori che hanno una preparazione sommaria e nessuna amichevole alle spalle, ventiquattro ore di recupero sono un assist niente male".