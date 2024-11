Prima pagina Gazzetta: "Spalletti avanza Barella in attacco con Retegui"

vedi letture

"Voglia di Italia" titola oggi La Gazzetta dello Sport per presentare il match che attende gli azzurri, impegnati questa sera contro il Belgio in Nations League. Basta un pari a Bruxelles per volare ai quarti di finale: Spalletti pensa all'esperimento di Barella trequartista. Nel taglio alto trovano invece spazio l'intervista esclusiva al rossonero Fofana (che promette: "Scudetto, farete ancora i conti col mio Milan") e il grande ritorno di Ranieri sulla panchina della Roma.

Italia - Voglia di Italia. AI quarti di Nations con un pari a Bruxelles, Spalletti avanza Barella in attacco con Retegui.

Milan - Fofana: "Scudetto, farete ancora i conti col mio Milan"

Roma - Ranieri, ecco l'aggiusta Roma: "Gatta da pelare? Io sono qui per questo"