Giaccherini verso l'addio al calcio giocato: a 36 anni l'ex azzurro è pronto a ritirarsi

Un contratto in scadenza, un lungo infortunio, l'uscita dai piani tecnici di mister Alfredo Aglietti: l'avventura al ChievoVerona di Emanuele Giaccherini è definitivamente terminata. Come riferiscono diversi media veronesi, adesso il centrocampista dovrà decidere cosa fare del suo futuro e, anche se l'ipotesi del ritiro dal calcio giocato sembra la più accreditata, c'è sempre una piccola speranza di vederlo in campo.

UNA SOLA PROPOSTA BUONA - La speranza riguarda una sola squadra. Con la maglia del Cesena, unica proposta che il classe '85 accetterebbe; una sorta di ritorno alle origini, considerando che in bianconero ha iniziato il suo percorso. Prima, però, un mese sabbatico, di riflessione. Poi la decisione.