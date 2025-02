Giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan, Marelli: “Era automatico”

Henrikh Mkhitaryan è uno dei diffidati dell'Inter nella gara di stasera contro il Genoa. Al minuto 50, l'armeno ha commesso un fallo tattico trattenendo evidentemente Miretti lanciato in campo aperto. L'arbitro fischia il calcio di punizione per i rossoblu, ma senza ammonire il giocatore che in caso di giallo avrebbe saltato il big match di settimana prossima contro il Napoli.

L'ex arbitro e analista Luca Marelli, ai microfoni di Dazn, ha commentato così l'episodio: "In queste circostanze nel caso in cui si fischi fallo, l’ammonizione è sostanzialmente automatica. Quindi dal mio punto di vista manca l’ammonizione di Mkhitaryan, dato che Miretti di fronte a sé aveva una larga porzione di campo. Naturalmente non stiamo parlando di una chiara occasione da rete, ma di un’azione potenzialmente pericolosa, perché aveva davanti a sé molto spazio da percorrere”.