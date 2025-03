Hamsik torna a vestire gli scarpini: ha giocato in 3ª categoria slovacca, il motivo

vedi letture

Marek Hamšík si è ritirato nell'estate 2023 dal calcio professionistico ma lo scorso 9 marzo è tornato in campo nella squadra che porta il suo nome e di cui è proprietario e allenatore, l'RSC Hamšík Academy. Un rientro inatteso, in terza serie slovacca, in una partita finita 2-2 e in cui l'ex centrocampista del Napoli ha giocato 88 minuti.

A fine partita ha dichiarato: "Mi sono divertito molto oggi. Tuttavia, non mi aspettavo di giocare quasi tutta la partita. Le sensazioni positive sono state in qualche modo intaccate dal gol del pareggio alla fine. È un peccato, perché eravamo riusciti a ribaltare clamorosamente il risultato. Voglio mantenermi in forma prima della prossima partita delle leggende, quindi giocherò altre due o tre partite con la squadra. Sono entrato in campo rilassato e con un sorriso sul volto; non volevo la fascia da capitano, ma sono stato costretto a indossarla".

Ma a quale partita fa riferimento Hamsik? Si tratta di quella del suo addio ufficiale, che si giocherà il prossimo 5 luglio: una celebrazione della carriera di un uomo che ha scritto la storia della nazionale slovacca e anche del Napoli. Tra le presenze già confermate ci sono anche Ezequiel Lavezzi, Dries Mertens e Paolo Cannavaro, mentre molti altri verranno annunciati nei prossimi giorni.