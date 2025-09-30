Ufficiale

Hojlund in Nazionale: è tra i convocati della Danimarca per le gare di ottobre

Hojlund in Nazionale: è tra i convocati della Danimarca per le gare di ottobreTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Notizie
di Francesco Carbone

Il commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, ha diramato l’elenco dei 24 convocati per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali: i danesi affronteranno la Bielorussia il 9 ottobre e la Grecia il 12 ottobre. Tra i nomi selezionati figura regolarmente anche l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Kasper Schmeichel, Mads Hermansen, Filip Jørgensen.
Difensori: Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Lucas Høgsberg, Rasmus Nissen Kristensen, Anton Gaaei, Mads Roerslev, Patrick Dorgu, Joakim Mæhle.
Centrocampisti: Victor Froholdt, Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand, Christian Nørgaard, Matt O’Riley, Mikkel Damsgaard, Christian Eriksen.
Attaccanti: Anders Dreyer, Gustav Isaksen, Jonas Wind, Mika Biereth, Rasmus Højlund,