CdS - Anguissa il primo recuperato a centrocampo: tornerà prima di Fabian e Lobotka

Il Napoli ha tanti, tantissimi calciatori ancora ai box per infortunio. Ma chi tra loro rientrerà per primo? Secondo l'edizione online del Corriere dello Sport è probabile che il primo a rivedere il campo sia André-Frank Zambo Anguissa, che punta forte al Milan, tra dieci giorni esatti. I tempi potrebbero essere più lunghi invece per gli altri due centrocampisti Fabian Ruiz e Stanislav Lobotka.