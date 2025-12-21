Prima pagina Cronache di Napoli: "Conte sfida il tabù Bologna e rilancia Buongiorno"

Giornata di vigilia in casa Napoli che domani sera si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, nella finale contro il Bologna in programma a Riyadh. Conte spera di poter recuperare Olivera dal problema al polpaccio, ma a sinistra giocherà ancora Spinazzola. In panchina, seppur senza minuti nelle gambe, Lukaku, mentre non sono stati convocati i lungodegenti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret. Buongiorno può riprendersi il posto anche se Juan Jesus è stato tra i migliori contro il Milan, da capire le condizioni di Elmas nel ballottaggio con Lang mentre per Beukema dipenderà anche da come Conte vorrà affrontare Italiano: per rimettere dentro l'ex della sfida, c'è da alzare nuovamente Di Lorenzo a tutta fascia ed escludere a quel punto Politano.

Oltre al trofeo, la finale mette in palio un ingente quantità di denaro. Chi vince, infatti, incasserebbe un totale complessivo di 11 milioni di euro. Il successo infatti garantisce 9,5 milioni, a cui si aggiunge un bonus di 1,5 milioni legato alla disputa di una futura amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita. Tuttavia, Napoli e Bologna possono già sorridere: grazie alla vittoria in semifinale contro Milan e Inter, si sono assicurati un incasso minimo di 6,7 milioni, ovvero la quota spettante alla finalista perdente.