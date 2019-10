I Galaxy di Ibra eliminati dai play-ott. E Zlatan fa un gestaccio ad un tifoso...

Finisce male la stagione dei Los Angeles Galaxy e forse anche l’avventura di Zlatan Ibrahimovic in Major League Soccer. Questa notte, infatti, la squadra dello svedese ha perso il derby contro il Los Angeles FC ed è stato eliminato dai playoff di MLS. L’ex Juventus aveva anche segnato il gol del 2-2, ma non è bastato. Nel finale grande nervosismo per Ibra che ha risposto a un tifoso con un brutto gesto, toccandosi le parti basse. Adesso lo svedese dovrà scegliere la sua prossima squadra, con Napoli, Bologna e Inter che ci stanno facendo un pensierino. La sua avventura a Los Angeles si conclude con 56 presenze e 52 gol.