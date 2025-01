Prima pagina Gazzetta dello Sport: "L'Inter morde, prosegue duello col Napoli"

"Champions salvatutto": l'Europa per svoltare la stagione di Juventus e Milan

"L'Inter morde" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo la vittoria dei nerazzurri in casa contro l'Empoli. Tre a uno per la formazione guidata da Simone Inzaghi nel posticipo contro i toscani, il duello Scudetto con il Napoli prosegue. Apre Lautaro Martinez, poi Dumfries e Thuram. Inzaghi torna a -3 con una gara in meno.

L'Europa - "Champions salvatutto": l'Europa per svoltare la stagione di Juventus e Milan, scrive il quotidiano nel taglio alto. Domani Motta a Bruges, mercoledì i rossoneri col Girona a San Siro.