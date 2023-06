Gazzetta - ADL ha rispettato Commisso: nessun affondo per Italiano prima dell'incontro odierno

Vincenzo Italiano resta alla Fiorentina: nell'incontro di oggi è arrivata la fumata bianca, con buona pace del Napoli che però non aveva mai affondato.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vincenzo Italiano resta alla Fiorentina: nell'incontro di oggi è arrivata la fumata bianca, con buona pace del Napoli che però non aveva mai affondato. A scriverlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Sullo sfondo resta l’interesse del Napoli per il tecnico, ma anche il profondo rispetto del presidente De Laurentiis verso Rocco Commisso fatto di stima, amicizia e battaglie (fuori dal campo) comuni. Motivo per il quale non c’è stato alcun affondo in attesa che Fiorentina ed Italiano parlassero e si spiegassero".