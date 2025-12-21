Prima pagina

Il Roma: "Hojlund-Neres, la coppia gol per vincere la Supercoppa"
Oggi alle 09:10
di Pierpaolo Matrone

"Hojlund-Neres, la coppia gol per vincere la Supercoppa". E' questo il titolo che Il Roma dedica al Napoli oggi in edicola, in vista della partita che assegnerà la Supercoppa 2025, domani in finale col Bologna. Secondo il quotidiano Conte chiederà ancora a danese e brasiliano di trascinare la squadra.