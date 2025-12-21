Prima pagina
Il Roma: "Hojlund-Neres, la coppia gol per vincere la Supercoppa"
"Hojlund-Neres, la coppia gol per vincere la Supercoppa". E' questo il titolo che Il Roma dedica al Napoli oggi in edicola, in vista della partita che assegnerà la Supercoppa 2025, domani in finale col Bologna. Secondo il quotidiano Conte chiederà ancora a danese e brasiliano di trascinare la squadra.
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
