KK - 2 giornate di squalifica ad Osimhen: il Napoli presenterà subito ricorso

Non s'è fatta attendere la reazione del Napoli alle due giornate di squalifica (più ammenda di 5mila euro) per Victor Osimhen. Il Giudice Sportivo ha punito l'attaccante nigeriano "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco" ed il Napoli - fa sapere Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha già fatto sapere che presenterà ricorso con il legale Mattia Grassani.