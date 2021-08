UFFICIALE - Osimhen, 2 turni di squalifica "per schiaffo al volto col pallone distante"

Sono due le giornate di squalifica (più ammenda di 5mila euro) per Victor Osimhen. Il Giudice Sportivo ha punito l'attaccante nigeriano "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Questo il contenuto del comunicato, diffuso in anteprima da Carlo Alvino sui social