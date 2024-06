KK - Presentazione Conte, confermate data e location: spunta l'orario

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal e si è soffermato sull'imminente presentazione di Antonio Conte

© foto di sscnapoli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal e si è soffermato sull'imminente presentazione di Antonio Conte: "Sembrerebbe essere confermata la presentazione di Antonio Conte per il 26 giugno a Palazzo Reale alle ore 15, ma aspettiamo che il Napoli ufficializzi il tutto.

Spinazzola? Non è un’idea, ma solo una suggestione. Se andasse via Mario Rui potrebbe arrivare un esterno mancino. Chiesa? La Juventus non vuole rinnovargli il contratto, non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta e Manna ha drizzato le orecchie su questa situazione”.