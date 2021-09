KKN - Osimhen spera di esserci con la Juve: martedì il ricorso

Ci sarà o non ci sarà con la Juventus Victor Osimhen? Il Napoli ha presentato il ricorso dopo i due turni di squalifica rimediati per l'espulsione contro il Venezia e, stando a quanto riferito, martedì se ne discuterà. Ancora qualche giorno, dunque, e sapremo se il centravanti nigeriano ci sarà al Maradona contro i bianconeri: il ricorso deve essere accolto, altrimenti sarà out.