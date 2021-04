KKN - Ultime di formazione per la Juve: Rrahmani dal 1’, Mertens favorito su Osimhen

Il Napoli sta preparando la complicata trasferta sul campo della Juve. Oggi Ospina ha svolto l'intera seduta con il gruppo e sarà titolare domani all'Allianz Stadium. Radio Kiss Kiss Napoli ha diramato la sua probabile formazione per la sfida di domani alle 18.45, una formazione in cui a fare da centravanti c'è Mertens, che sarebbe dunque preferito a Osimhen. In difesa Rrahmani potrebbe giocare al posto di Manolas, Hysaj dovrebbe spuntarla su Mario Rui. In mediana torna Diego Demme dal primo minuto, mentre in attacco Lozano dovrebbe tornare a giocare dall'inizio.

Di seguito le probabile scelte di Rino Gattuso secondo la radio ufficiale.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.