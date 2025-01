Prima pagina La Gazzetta dello Spot in apertura: "Conte mangia Motta"

"Conte mangia Motta", si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano dedica ampio spazio all'impresa del Napoli, una vittoria fondamentale per la corsa Scudetto: "Kolo Muani fa fuori Vlahovic e segna. Antonio la ribalta, va a +6 e attacca: «Se sei alla Juve devi vincere subito». Alle rivali per il titolo: «Noi squadra, altri solo belli mediaticamente»".

Spazio anche all'Inter, oggi la squadra di Simone Inzaghi giocherà in casa del Lecce (ore 18.00): "Inter da rincorsa", ribadisce il quotidiano. "Ancora Thuram-Lautaro, Inzaghi non può sbagliare".