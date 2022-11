In fatto di gol subiti ha invece la terza miglior difesa, 12 reti incassate contro le 7 della Juve e le 11 della Lazio

I numeri del Napoli alla pausa: un primato frutto di una netta superiorità. Così titola Sportmediaset che riassume tutti i primati della squadra di Spalletti: "È prima come possesso palla, come gol realizzati (37 contro i 34 dell'Inter e i 29 del Milan), numero di assist "di squadra" (31 contro i 23 e i 22 di Inter e Milan) e tiri (272 contro i 251 e 236 di Milan e Inter).

Seconda piazza invece per quanto concerne i pali/traverse colpiti (8 contro i 12 della Roma) e i calci d'angolo battuti (89 contro i 100 della Fiorentina). La capolista, poi, primeggia tanto nel computo dei punti fatti in casa (22 in otto partite, davanti a Milan, Juve e Inter rispettivamente con 21, 20 e 18 punti fatti. I nerazzurri hanno però giocato sette partite a San Siro) quanto in quelli fatti in trasferta (19 in sette partite, davanti a Roma, Atalanta e Lazio.Più indietro Inter, Milan e Juventus che di punti ne hanno qui sommati rispettivamente 12 e 11).

In fatto di gol subiti ha invece la terza miglior difesa, 12 reti incassate contro le 7 della Juve e le 11 della Lazio (seguono Roma con 14, Milan e Atalanta con 15 e lontana l'Inter con 22 gol presi). Di gran lunga migliore rispetto a quella delle avversarie è però la differenza reti: un più 25 rispetto al più 17 della Juve, al più 15 della Lazio, al più 14 del MIlan, al più 12 dell'Inter e al più 7 dell'Atalanta.

Last but non least, il Napoli è la sola squadra a non aver mai perso (2 i ko per Juv e Milan, 3 per Lazio e Udinese, 4 per Atalanta e Roma, 5 per l'Inter).