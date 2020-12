Rai - Gattuso torna al 4-3-3 senza Zielinski: Fabian riposa, in porta riecco Meret

Quale formazione per la sfida contro la Sampdoria? Le ultime sull'undici che vedremo domani pomeriggio arrivano da Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Gattuso darà un turno di riposo a Zielinski e per questo tornerà al 4-3-3. Riposerà anche Fabian Ruiz, mentre Mertens dovrebbe essere confermato centravanti. Tra i pali dovrebbe giocare Meret, in difesa rientrerà Manolas al centro mentre i terzini non cambieranno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne